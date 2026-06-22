Erhürman: Yeni bir hayal kırıklığı yaşanmasına asla izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk halkının daha önce defalarca ortaya koyduğu çözüm iradesi açık.

"Sn. Guterres’in Güney Kıbrıs’taki seçimlerden ve dönem başkanlığının bitmesinin ardından yeni bir inisiyatif üstlenmeye hazırlandığını aylar öncesinden söylemiştik.

Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde Sn. Genel Sekreter’in çabalarını destekliyoruz.

Kıbrıs Rum basınında konuyla ilgili çok sayıda makale ve haber yayımlanıyor bu aralar. Yetkili makamlardan da açıklama üzerine açıklama geliyor. Bir kısmı Türkçeye çevrilip bizim medyamızda da yer alıyor doğal olarak.

Bizler, üç yıldan beri kamuoyuyla defalarca paylaştığımız metodoloji ve ilkeler doğrultusunda, görüşlerimizi ilgili tüm taraflara anlatıyoruz. İrademizin müzakere olsun diye müzakere etmek değil, çözüm için müzakere etmek olduğunu, sonuç alınması mümkün olmayan, ucu açık ve nihayetinde bizi başa döndürecek bir sürece girmeyeceğimizi bütün taraflar biliyor.

Anlıyoruz ki güneyde gittikçe yoğunlaşan tartışmalar var (daha önce genelde tersi olurdu!). Üstelik tartışmaların önemli bir kısmı tamamen temelsiz ve asılsız.

Biz, konuyu ciddiyetle ele almaya devam ediyoruz. Medya üzerinden oyun oynamaya hiç niyetimiz yok. Sakiniz, soğukkanlıyız, sabırlıyız, ortaya koyduğumuz çerçeveyi, yaklaşımımızı, istikrarlı bir biçimde, tutarlılıkla anlatıyoruz ve kararlıyız.

Daha önce söylediğim gibi, 2004’te ve 2017’de büyük hayal kırıklıkları yaşadı bu halk. 2026’da yeni bir hayal kırıklığı yaşamasına asla izin vermeyiz.

Şu an için ortaya konulan bazı fikirler var ancak bırakın kabulü falan, kamuoyu önünde tartışmayı gerektirecek olgunluğa, anlamlılığa ulaşan herhangi bir şey yok. Elbette Kıbrıs sorunu ile ilgili girişimler uluslararası alanda pek çok aktör tarafından değerlendiriliyor. Ancak “5+1” dendiğinde herkesin anladığı gibi, son söz hakkı, birinin Kıbrıs Türk halkı olduğu iki taraf ve üç garantör ülkenindir.

Yani Kıbrıs Tük halkı bu sorunun çözülmesinde öznedir ve anlamlı olabilecek herhangi bir tartışma gündeme geldiğinde, zamanlı bir biçimde bundan doğru ve çarpıtılmamış biçimde haberdar olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuyu ciddiyetle ele alacak, ne umutsuzluk satacak, ne de umut tacirliğine soyunacağız. Halkımız müsterih olsun…"