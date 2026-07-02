Eroğluoğlu'ndan Holguin'e sert tepki: Yetkisini ve haddini aştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ertuğruloğlu, yıllardır Kıbrıs Türk halkının iradesini göz ardı eden çevrelerin çeşitli mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, bu listeye BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de eklendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ertuğruloğlu, yıllardır Kıbrıs Türk halkının iradesini göz ardı eden çevrelerin çeşitli mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, bu listeye BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de eklendiğini ifade etti.

Holguin'in görev tanımı dışında hareket ettiğini öne süren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Misyonun başarısızlığının nedeni BM'nin parametreleridir"

Açıklamasında Holguin'in yürüttüğü misyonun başarısız olmasının temel nedeninin Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusundaki mevcut kararları ve parametreleri olduğunu savunan Ertuğruloğlu, Holguin'in BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi olmasının, BM Güvenlik Konseyi'nin belirlediği çerçevenin dışında hareket ettiği anlamına gelmediğini söyledi.

BM'nin mevcut yaklaşımını eleştiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs'taki statü sorununun kaynağının da Birleşmiş Milletler'in benimsediği politikalar olduğunu ileri sürdü.

"Kıbrıs Türk halkının dışarıdan akla ihtiyacı yok"

Maria Angela Holguin'in 1 Temmuz tarihli açıklamasına da değinen Ertuğruloğlu, Holguin'in "geçmişin esiri olmayın" yönündeki ifadelerinin gerçeklerle bağdaşmadığını savundu.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı tecrübelerin göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı yoktur. Kıbrıs Türkü'nün iradesi ve duruşu nettir, geri adım atılması söz konusu değildir." dedi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamasının sonunda uluslararası aktörlere de seslenen Ertuğruloğlu, Ada'daki mevcut gerçeklerin doğru okunması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.