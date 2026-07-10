Ertuğrul Doğan, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanı seçildi

Kulüpler Birliği’nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Vakfın ABD merkezli sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda, “Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir.
Yapılan görev dağılımında Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ve Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, vakfın başkan yardımcıları olmuşlardır” ifadeleri kullanıldı.