Ertuğruloğlu: Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor?

“Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor?” diye soran Ertuğruloğlu, Holguin’in görevinin taraflar arasında anlaşma zemini olup olmadığını inceleyip rapor sunmak olduğunu kaydetti.

“Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor?” diye soran Ertuğruloğlu, Holguin’in görevinin taraflar arasında anlaşma zemini olup olmadığını inceleyip rapor sunmak olduğunu kaydetti.

2025’te Kıbrıs'ta böyle bir zemin olmadığı raporunu verenin Holguin’in kendisi olduğunu belirten Tahsin Ertuğruloğlu, "Şimdi ne oldu da bu tehlikeli, gerçek dışı empoze oyunlara soyunuyor? Kim kendisini yanlışa teşvik ediyor acaba? Sakın ola Cumhurbaşkanı'nın ütopik dünyasından etkilenmiş olmasın." diye konuştu.

-"Çok tehlikeli bir sürece sürüklenme riskiyle karşı karşıyayız"

Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Adadaki gerçeklerle bağdaşmayan senaryolar üzerine bina edilen empoze algı operasyonları sayesinde çok tehlikeli bir sürece sürüklenme riskiyle karşı karşıyayız.

2017 Crans Montana sonrası 2021’de bir, 2025’de de iki kez gerçekleştirilen 5+1 görüşmeleri sonrasında varılan ortak karar, ‘müzakere için ortak zemin yok’ idi."

-"Bayan Holguin görev sınırlarını ve yetkilerini ihlal ediyor"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, şunları da belirtti:

"2025 sonrası süreçte ise ‘ortak zemin artık var’ dedirtecek hiçbir gelişme yokken, hatta konjonktür çok daha olumsuz bir hal almışken, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Bayan Holguin’in görev sınırlarını ve yetkilerini ihlal ederek, sanki ‘arabuluculuk’ görevi verilmiş gibi bir hareket tarzına geçiş yaparak, üstüne vazife olmayan işlere soyunması ciddi bir tehlike arz etmektedir. Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor?."

-"Sakın ola, Cumhurbaşkanı'nın ütopik dünyasından etkilenmiş olmasın"

"BM’nin, ‘Biz, size rağmen 5+1 kararı alır ve taraflara davet yaparız; gelip gelmeme kararı kendilerine kalır’ deme yetkisi yoktur" diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Ne de ‘BM masaya belge koyar, müzakere edin der” deme hakkı vardır. Onlara böyle bir yetkiyi kim verdi ki? Ne BM’nin ne Genel Sekreter’in ne de Holguin’in böyle bir yetkisi yoktur. Holguin’in görevi taraflar arasında bir anlaşma zemini olup olmadığını inceleyip, bir rapor sunmaktır. 2025’te böyle bir zemin olmadığı raporunu veren de kendisidir.

Şimdi ne oldu da bu tehlikeli, gerçek dışı empoze oyunlara soyunuyor? Kim kendisini yanlışa teşvik ediyor acaba? Sakın ola Cumhurbaşkanı'nın ütopik dünyasından etkilenmiş olmasın.

Sorgulanmalı… Oyun mu? Komplo mu? Ne ise çok tehlikeli ve yanlış. Bunun hesabı sorulmalı.”