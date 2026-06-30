Ertuğruloğlu: Kıbrıs sorunu çözülmüştür

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta müzakerelerle bir sonuç alınamayacağını ifade ederek, “Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Mevcut durum ‘de facto’ çözümdür. Rum, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece çözüm, mevcut durumdan başka bir formül olamaz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta müzakerelerle bir sonuç alınamayacağını ifade ederek, “Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Mevcut durum ‘de facto’ çözümdür. Rum, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece çözüm, mevcut durumdan başka bir formül olamaz.” dedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde, “Aynı Köklerle, Ortak Geleceğe” temasıyla düzenlenen “Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu”na katılan heyeti kabul etti.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Mehmet Toycan başkanlığındaki heyette, Irak, Azerbaycan, Suriye, Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Gagavuzya, Bulgaristan ve Güney Azerbaycan’dan siyasetçiler, parlamenterler, akademisyenler ve kanaat önderlerinin yer aldığı belirtildi.

– “Kıbrıs, Türk ulusunun davasıdır. Bizim gücümüz, Anavatanımızın gücü kadardır.”

Heyeti, Kıbrıs davası hakkında bilgilendiren Ertuğruloğlu, “Kıbrıs, Türk ulusunun davasıdır. Sizlerin gösterdiği bu dayanışmanın hepimize ders olması lazım. Hepimizin şükran duyduğu bir Anavatanımız var. Bizim gücümüz, Anavatanımızın gücü kadardır.” ifadelerini kullandı.

“Biz devletimize sahip çıkacağız. Anavatanımızla beraber yürüyeceğiz.” diyen Ertuğruloğlu, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasından geri adım atılmasının söz konusu olmadığını kaydederek, Kıbrıs’ta müzakerelerle bir sonuç alınamayacağını ve artık Rumlarla bir ortaklığın söz konusu olmadığını ifade etti.