Ertuğruloğlu: “Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı yok”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve duruşunun net olduğunu geri adım atılmasının söz konusu olmadığını söyleyerek, uluslararası aktörleri, adadaki mevcut gerçekleri doğru okumaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne saygı göstermeye davet etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve duruşunun net olduğunu geri adım atılmasının söz konusu olmadığını söyleyerek, uluslararası aktörleri, adadaki mevcut gerçekleri doğru okumaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne saygı göstermeye davet etti.

Ertuğruloğlu, “Bizim derdimiz; Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarıdır.” dedi.

Dışişeri Bakanı Ertuğruloğlu, Holguin’in dün yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Görev ve yetki sınırlarını aştığını” söyledi.

Ertuğruloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Yıllardır Kıbrıs Türkü’nün hak, çıkar ve güvenliğini Kıbrıs Türkü’nden daha fazla düşündüğünü iddia eden ancak, Kıbrıs Türkü’nün iradesini göz ardı eden çevrelerin yarattığı mağduriyetler hepimizin hafızasındadır; bunlardan çekmediğimiz kalmadı!

Bugün bu listeye, BM Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de eklenmiş durumdadır. Kendisine, yetkilerini ve haddini aştığı açıkça hatırlatılmalıdır. Görevi olmayan işlere heveslenen Holguin, Kıbrıs Türk Halkına sözde ‘akıl verme’ hadsizliğinde bulunmaktadır. Holguin’in, yetki sınırlarını aşarak Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunması ve görev tanımının dışına çıkan bir tutum benimsemesi kabul edilemez.

Bu yanlışlar dizisinin arkasında Nobel Barış Ödülü sevdası veya BM Genel Sekreterliği adaylığı gibi kişisel ego tatminleri ve çıkarların yatıyor olması bizim derdimiz değildir. Bizim derdimiz; Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarıdır.

Sayın Holguin şunu iyice anlamalıdır ki; yürütmüş olduğu misyonun başarısızlığının tek nedeni, kendisine bu görevi veren BM’nin Kıbrıs konusundaki köhneleşmiş kararları ve parametreleridir. Kendisinin, BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi değil de BM Genel Sekreteri’nin ‘Kişisel Temsilcisi’ olması, işvereninin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Sonuçta BMGS bile BMGK’nin en üst düzey bürokratıdır ve BMGK karar ve parametrelerinin esiridir. Dolayısıyla, Kıbrıs sorunu denen statü sorununu yaratan örgütün, bu yanlışını düzeltmeden Kıbrıs sorununu sözde çözme iddiasıyla ortalarda dolanması korkunç bir yalan ve aldatmacadır.

Holguin, gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmeyen 1 Temmuz 2026 tarihli son açıklamasında, geçmişin acı tecrübelerini ve kazanılmış hakları yok sayarak, bizlere, “geçmişin esiri olmayın” derken, aslında Kıbrıs Türk halkına gelecekte nasıl esir olacağının yolunu göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı yoktur; o akıl kendisinde kalsın. Kıbrıs Türkünün iradesi ve duruşu nettir, geri adım atılması söz konusu değildir.

Bir kez daha, uluslararası aktörleri, adadaki mevcut gerçekleri doğru okumaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ile eşit uluslararası statüsüne saygı duymaya davet ediyoruz.”