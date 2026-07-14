Ertuğruloğlu: Türkiye’nin güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkının en güçlü teminatıdır

Türkiye’de 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile Kıbrıs’ta 1974’te Yunan Cuntası’nın desteğiyle gerçekleştirilen Samson Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ertuğruloğlu, "tarihte iki karanlık 15 Temmuz" bulunduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’de 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile Kıbrıs’ta 1974’te Yunan Cuntası’nın desteğiyle gerçekleştirilen Samson Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ertuğruloğlu, "tarihte iki karanlık 15 Temmuz" bulunduğuna vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk milletinin iradesini ve demokratik düzenini hedef alan FETÖ’nün, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin, Türk milletinin ve vatansever güvenlik güçlerinin kahramanca direnişiyle bertaraf edildiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan Türk milletinin, “irade bizim, zafer bizim” diyerek egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıktığını ifade eden Ertuğruloğlu, karanlık odaklara geçit verilmediğini kaydetti.

-Samson Darbesi, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit etti

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntasının desteğiyle adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Samson Darbesi"nin de, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Darbenin ardından yaşanan saldırıların Kıbrıs Türk halkının yok edilmek istendiğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığını korumak için 20 Temmuz 1974’te garantörlük görevini yerine getirerek, adaya haklı müdahale etmek durumunda kalmış ve Kıbrıs Türk halkını bir soykırımdan kurtarmıştır.” dedi.

“Anavatanımızla davamız bir, geleceğimiz ortak.” ifadelerini kullanan Ertuğruloğlu, vatan için toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle yâd etti, gazileri minnetle andı.