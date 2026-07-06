Esentepe'de 90 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 6 Temmuz saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkametgahın yatak odasında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Peter Elvidge'nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 6 Temmuz saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkametgahın yatak odasında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Peter Elvidge'nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerde Elvidge'nin ölüm nedeninin ileri evre kalp yetmezliği, akut böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.