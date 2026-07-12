Eski polis memuru Mustafa Paşa hayatını kaybetti

Ergün Yahat’ın haberine göre Gazimağusa’da 41 yaşındaki eski polis memuru Mustafa Paşa, evinde ölü bulundu.

Ergün Yahat’ın haberine göre Gazimağusa’da 41 yaşındaki eski polis memuru Mustafa Paşa, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Paşa’nın eşi uzun süre kendisine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek komşularından yardım istedi. Paşa’nın aracının evin önünde bulunduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Eve girilmesinin ardından Mustafa Paşa’nın banyodan çıktıktan sonra koridorda hareketsiz şekilde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, Paşa’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.