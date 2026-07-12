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Eski polis memuru Mustafa Paşa hayatını kaybetti

KIBRIS 0
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 02:26 | Güncellendi: 11.07.2026 23:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ergün Yahat’ın haberine göre Gazimağusa’da 41 yaşındaki eski polis memuru Mustafa Paşa, evinde ölü bulundu.
Eski polis memuru Mustafa Paşa hayatını kaybetti

Ergün Yahat’ın haberine göre Gazimağusa’da 41 yaşındaki eski polis memuru Mustafa Paşa, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Paşa’nın eşi uzun süre kendisine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek komşularından yardım istedi. Paşa’nın aracının evin önünde bulunduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Eve girilmesinin ardından Mustafa Paşa’nın banyodan çıktıktan sonra koridorda hareketsiz şekilde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, Paşa’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi