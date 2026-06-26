Ev arkadaşının kira parasını harcayan zanlı serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklanan A.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklanan A.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı. Polis, zanlının 12-13.05.2026 tarihleri ile 10:02-09:58 saatleri arasında Lefkoşa’da kirayı emlak ofisine ödeyeceği gerekçesiyle, ev arkadaşından kira ve kontrat değişme bedeli olan 39.000 TL’yi aldığını söyledi. Polis, zanlının aldığı paranın 15.550 TL’si ile kontrat değişme bedelini ödeyip geriye kalan 23.450 TL olan kira bedelini emlak ofisine teslim etmediğini belirtti.

Polis, zanlının teslim etmediği meblağın 10.305 TL’si ile Muhaceret vize borcunu ödeyip geri kalan 13.145 TL’sini de alışveriş de harcamak sureti ile emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirerek, öğrenci izni bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.