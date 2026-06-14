Evde uyuşturucu ve tabanca bulundu!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis operasyonunda bir evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan O.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis operasyonunda bir evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan O.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis ekiplerinin mahkeme emriyle Haspolat’taki ikametgahta yaptığı aramada, yatak odasında yaklaşık 6 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulundu.

Aynı odada yaklaşık 10 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen iki öğütücü de emare olarak alındı.

Evde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 çapında boş mermi kovanı tespit edildi. Bahçe kısmında bulunan bir bidon içerisinde ise markası ve seri numarası belirlenemeyen siyah renk 7.65 mm tabanca ele geçirildi.

Polis, zanlının verdiği ifadelerin araştırılacağını ve ele geçirilen emarelerin analiz için incelemeye gönderileceğini belirtti. Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.