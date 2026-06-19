Evden çıkmayan kiracısının eşyalarını dışarı atan ev sahibi tutuklandı

KIBRIS 13

Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 12:08 | Güncellendi: 19.06.2026 12:55 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Çatalköy’de meydana gelen “Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Çatalköy’de meydana gelen “Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Polis açıklamasına göre, 15 Aralık 2025 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında, J.S.R.’nin (E-73), ikametgahtan çıkmadığı gerekçesiyle kiracısının tasarrufunda bulunan eve ait giriş kapısının anahtar kısmını kasten sökerek hasara uğrattığı tespit edildi. Şahsın, daha sonra kapıyı açarak ikametgaha izinsiz şekilde girdiği ve evde bulunan tüm eşyaları dışarıya çıkardığı belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.