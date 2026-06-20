“Fare Kapanı” DAÜ'de sahnelendi

KÜLTÜR SANAT 2

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 13:28 | Güncellendi: 20.06.2026 10:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından yıl sonu tiyatro oyunu olarak sahnelenen, dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin klasik eseri Fare Kapanı, üç gün boyunca DAÜ Aktivite Salonu’nda izleyiciyle buluştu.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından yıl sonu tiyatro oyunu olarak sahnelenen, dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin klasik eseri Fare Kapanı, üç gün boyunca DAÜ Aktivite Salonu’nda izleyiciyle buluştu.