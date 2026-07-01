Federasyon Kupası Şampiyonu Minareliköy Spor Kulübü oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Federasyon kupası finalleri oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Federasyon kupası finalleri oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen federasyon kupası finalleri Beyarmudu Belediyesi Konferans Salonu’nda oynandı.

Gerçekleştirilen kupa finallerinde, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na yaptığı katkılardan dolayı, Federasyon başkanı Osman Cenkçiler, Beyarmudu Belediyesi başkanı Birol Bebek’e plaket taktim ederken, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyona bir çok kez destek olan Börte Barlasoğlu’na da plaket taktim etti.

Aynı zamanda federasyon başkanı Osman Cenkçiler darts liglerine sponsor olan Arden Gıda’ya da teşekkür etti. Finaller kura çekilişi ile başlarken, Minareliköy Spor Kulübü, Gönyeli Darts Birliği ile eşleşirken, Dağyolu Darts Derneği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ile eşleşti. Eşleşme sonucunda Minareliköy Spor Kulübü, Gönyeli Darts Birliğini 10–6 mağlup ederken, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Dağyolu Darts Derneğini 9–2 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonucunda üçüncülük, dördüncülük maçını oynayan Dağyolu Darts Derneği’ni 9–1 mağlup eden Gönyeli Darts Birliği üçüncü oldu. Finalde Minareliköy Spor Kulübü ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü mücadele etti. Minareliköy Spor Kulübü şampiyon oldu.

Oynan maçların ardından tüm darts liglerinde ödül almaya hak kazanan oyuncular ve takımlara kupaları ve ödülleri federasyon yöneticisi Ahmet Güneş tarafından taktim edildi.