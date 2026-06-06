Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz toplantıyı başlattı. Sarı lacivertlilerde borç 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.

KOÇ VE SARAN DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe'de hem Ali Koç hem de Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimden önce son kez konuşmalarını yapacak.

Safi ve Yıldırım dün yaptıkları açıklamalarda iddia mesajlar vermişti.

"KULÜBE ZARAR VERİYOR"

"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi." demişti.

"DERTLERDEN KURTARMAYA GELİYORUZ"

Greenwood, Suarez ve Merih Demiral transferlerini açıklayan Safi, "Sadece Fenerbahçe'me hizmet için yola çıkmaya karar verdim. İyi ki de vermişim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hep aynı şeyi hissettim. Fenerbahçe taraftarını bu dertlerden kurtarmaya geliyoruz. Ben inandım, sizler de inanın. Göreceksiniz, Pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine çözüm olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

9 AY SONRA YENİDEN SEÇİM

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı yapan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı.

24 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçimde Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı olmuştu.

Saran, "Benim için bu kararı almak kolay olmadı. Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır.

Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçemizin geleceğini düşünerek yapabilmek… İşte asıl mesele budur." sözleriyle veda etmişti.