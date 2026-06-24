Fenerbahçe’den TFF’ye fikstür çağrısı

Fenerbahçe Kulübü’nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Süper Lig’de yeni sezon öncesi harekete geçti.

Fenerbahçe Kulübü’nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Süper Lig’de yeni sezon öncesi harekete geçti.

Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir sosyal medyada dile getirdiği fikstür eleştirilerinin ardından yönetim somut bir adım attı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

TFF’YE MESAJ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.