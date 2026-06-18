Fenerbahçe’ye geri dönen Vedat Muriqi, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunduğu eski futbolcusu Vedat Muriqi, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunduğu eski futbolcusu Vedat Muriqi, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe, 6 yıl önce 21 milyon euroya Lazio’ya gönderdiği Vedat Muriqi’i 15 milyon euro bonservisle Mallorca’dan aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Kosovalı santrforu, bir grup taraftar alkışlarla karşıladı. Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü, ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da 37 maçta 23 gol kaydetti.