Fenerbahçe’ye Vedat Muriç’ten kötü haber geldi

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Muriç, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’ndaki kampta devam eden Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.
EN AZ 1 AY YOK
Kosovalı golcü, sakatlığının ardından sağlık kontrollerine girdi.
Muriç’in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Golcü futbolcu, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe’de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.
“ADALESİNDE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ”
Öte yandan Fenerbahçe’den, Muriç’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme geldi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sağlık Durumu Bilgilendirme
Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriç’in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”