Fenerbahçeliler Derneği’nden özel sporcu sandalyesi katkısı

SPOR 7

Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 21:15 | Güncellendi: 23.06.2026 19:08 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Dernekten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ederken, sporcumuzun yanında olmaktan gurur duyuyor; Yamaç Yüksel’e sağlıklı, başarılı ve nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe bir ailedir; ihtiyaç duyulan her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz. “ denildi.

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Dernekten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ederken, sporcumuzun yanında olmaktan gurur duyuyor; Yamaç Yüksel’e sağlıklı, başarılı ve nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe bir ailedir; ihtiyaç duyulan her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz. “ denildi.