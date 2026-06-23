Dernekten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ederken, sporcumuzun yanında olmaktan gurur duyuyor; Yamaç Yüksel’e sağlıklı, başarılı ve nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe bir ailedir; ihtiyaç duyulan her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz. “ denildi.
Fenerbahçeliler Derneği’nden özel sporcu sandalyesi katkısı
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Dernekten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ederken, sporcumuzun yanında olmaktan gurur duyuyor; Yamaç Yüksel’e sağlıklı, başarılı ve nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe bir ailedir; ihtiyaç duyulan her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz. “ denildi.
Kaynak: Gündem Kıbrıs