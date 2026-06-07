Festival alanında silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı!

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrindeki bir festival alanında silah sesleri duyuldu.
Çevrede büyük panik yaratan seslerin ardından polis ekipleri olay yerine gitti.
Toledo Polis Departmanı, yerel saatle 17.37’de gelen ihbar üzerine ekiplerin, Delaware ve Glenwood caddeleri bölgesindeki festival alanına intikal ettiğini açıkladı.
Polis, olayın 2 kişinin birbirine ateş açması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini aktardı.
Saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, saldırıda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.