Festivaller festivali, Semicenk konseriyle final yapacak

KÜLTÜR SANAT 2

Yayınlama: 18 Haziran 2026 Perşembe 14:38 | Güncellendi: 18.06.2026 12:03 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Festivalin kapanış gecesinde, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Semicenk, İskele halkıyla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserinde sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirerek festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Müzik dolu bir gece yaşanacak Her yıl binlerce kişinin katılımıyla ger…

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Festivalin kapanış gecesinde, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Semicenk, İskele halkıyla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserinde sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirerek festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Müzik dolu bir gece yaşanacak Her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve adanın en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan Geleneksel İskele Festivali, bu yıl da dopdolu programıyla dikkat çekiyor. Festivalin final gecesinde sahne alacak Semicenk’in konserinin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de İskele Ecevit Meydanı’nda başlayacak ücretsiz halk konseriyle festival, müzik dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.