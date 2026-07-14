FETÖ’nün ‘güncel yapılanması’ deşifre edildi

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi başarısız olan FETÖ, bu tarihten sonra örgüt yapılanmasını güncelledi. Ancak güvenlik güçleri ve yargı mensuplarının soruşturma ve kovuşturmalarıyla yeni terör yapılanmaları da çözüldü.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra yeni yapılanmaya gittiği belirlenirken, yargı ve güvenlik güçlerinin 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla örgütün “güncel yapılanmaları” deşifre edildi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi başarısız olan FETÖ, bu tarihten sonra örgüt yapılanmasını güncelledi. Ancak güvenlik güçleri ve yargı mensuplarının soruşturma ve kovuşturmalarıyla yeni terör yapılanmaları da çözüldü.

Darbe girişiminden beri FETÖ’ye karşı mücadele aralıksız sürdürülürken, örgütün güncel yapılanmaları yakalanan bazı şüpheli ve sanıkların ifadelerine de yansıdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçılar, darbe girişiminden sonraki süreçlerde örgütün yeniden organize edilen mali ve hiyerarşik yapısı, örgüt evleri, öğrenci yapılanması ve yeni haberleşme yöntemleri gibi birçok konuda dikkati çeken bilgiler verdi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2023 yılında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren kadın şüpheli B.Ç, örgütün İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy eğitim danışmanı olduğunu söyledi.

Başkanlığını yaptığı derneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlet tarafından kapatıldığını belirten B.Ç, kendisinin o dönem FETÖ’nün “üniversite mesullüğü” görevini yaptığını anlattı.

B.Ç, darbe girişiminin ardından FETÖ yöneticilerince örgüt evlerinin kapatıldığını, herkesin kendi hayatına bakması ancak iletişimi koparmamaları yönünde telkinde bulunulduğunu aktardı.

Darbe girişiminden sonra E. kod isimli kadının kendisine 3 kişilik bir grup verdiğini ve bu kişilerle irtibatını koparmamasını istediğini ifade eden B.Ç, E. kod adlı kadının darbeden 2 ay sonra yurt dışına gitmesinin ardından “Kadıköy eğitim denetmeni” görevini A. kod isimli kadının yürüttüğünü, A’nın da kendisinden örgütün sosyal medya ayağıyla ilgilenmesini istediğini kaydetti.

B.Ç, örgütün büyükşehir yapılanması sosyal medya sorumlusu M. ile 2016 yılında tanıştığını, o dönem Gmail görünümlü farklı bir program üzerinden iletişim kurduklarını, daha sonra Viber adında bir programla konuşmaya devam ettiklerini bildirdi.

Örgütün 2016 yılı sonrasında İstanbul’un Anadolu Yakası’nı Kadıköy, Üsküdar, ve Kartal olmak üzere 3 bölgeye ayırdığını anlatan B.Ç, ayrıca Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Yalova ve Gebze’de il örgütlenmelerinin olduğunu ancak İstanbul’un Avrupa Yakası ile ilgili bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

Sosyal medyada örgüt lehine gündem oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu itiraf eden B.Ç, bu süreçte geçmişten tanıdığı ve irtibatını sürdürdüğü bazı kişilerle iletişim kurarak belirlenen konular üzerine sosyal medyada paylaşım yaptıklarını belirtti.

B.Ç. “2017 yılı itibariyle ‘Kadıköy Eğitim Danışmanı (ED)’ A. kod isimli şahıstı. Kadıköy’de toplamda 10 kadar ev vardı. Bu evlerde kalanların kim olduğunu bilmiyorum. Benim o yıl evlerle ilgili bir görevim yoktu. Büyükşehir il abisi M. isimli şahıstı. Evlerle genelde A. ve Z. kod isimli şahıslar ilgileniyordu. O dönem bu şahıslar bölge talebe mesulü (BTM) görevini yapıyorlardı. Daha sonrasında bu kavramların ismi değişti. Ben de 2017-2018 yılları arasında FETÖ’nün ‘Kadıköy ili sosyal medya sorumlusu’ olarak görev yaptım. Bu zaman diliminde ben evlerle ilgilenmiyordum.” dedi.

Örgütteki sosyal medya sorumluluğu görevini 2018 itibarıyla Kadıköy eğitim danışmanı A. kod isimli kişinin talimatı ile N. kod adlı kadına devrettiğini söyleyen B.Ç, bu kadının darbe sonrası FETÖ’ye ait evlerde kalan kişilerden olduğu bilgisini verdi.

O dönem büyükşehirin bay-bayan öğrenci yapılanması ile ilgilenen “Büyükşehir İl Abisi” Ö. kod isimli kişiden görevi Y. kod adlı kişinin devraldığını bildiren B.Ç, kod ismi Ö. olan şahsın talimatıyla “Kadıköy eğitim danışmanı” görevine başladığını, kendisinden önce bu görevi yürüten A. kod isimli kadının ise Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi okuyan ve KPSS ile atanıp memur olmak isteyen şahıslardan sorumlu (HİM sorumlusu) olduğunu kaydetti.

B.Ç, ifadesine şöyle devam etti:

“Ben Kadıköy eğitim danışmanı olduğum dönemde Kadıköy ilinde kaç tane ev olduğunu hatırlamıyorum ancak 2020 yılı pandemi dönemi başlangıcında 28 tane ev vardı. O dönem benim üst konumumda olan Ö. kod isimli şahıs ile 8 ilde görevli ‘Bilirkişilerin’ yer aldığı Viber isimli program üzerindeki gruptan haftalık toplantılar yapılırdı. Bu toplantılara yukarıda bahsettiğim 8 ilin bilirkişileri, büyükşehir üniversite, lise ve Vifak mesulleri katılırdı. Bu toplantılarda 2 evin bir BBTM’si olması gerektiği, bu evleri bu BBTM’ler haricinde kimsenin bilmemesi, başka evlerde kalan şahısların birbirlerini asla tanımaması ve gizliliğin sağlanması gerektiği üzerine görüşmeler yapılırdı.”

Milli Savunma Üniversitesine sızma talimatı

B.Ç. örgüt evlerinde kalacak öğrencilerin namaz kılma alışkanlığı, sosyal yaşamları ve bazı kişisel özelliklerinin dikkate alınarak seçildiğini, bu evlerin örgüte ait olduğunu öğrencilerin bildiğini vurguladı.

Sorumluluğunu yürüttüğü dönemde “ideal ev” olarak nitelendirilen, düzenli temizlik, sohbet, tesbihat ve kitap okuma faaliyetlerinin yapıldığı öğrenci evlerine ilişkin bilgi aldığını dile getiren B.Ç, bu evlerde ağırlıklı olarak Risale-i Nur külliyatının okunduğunu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait yazıların ise internet üzerinden okunmasının tavsiye edildiğini ve aylık kitap okuma takibinin yapıldığını öne sürdü.

B.Ç, “Yapılan toplantılarda, evlerde kalan adli bir sıkıntısı olmayan şahısların tekrardan özellikle Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönlendirilmesi yönünde talimatlar verilirdi. Yine buna yönelik olarak evlerde kalan şahıslardan birkaç kişinin, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdiğini biliyorum. Ancak başarılı olamadılar.” diye konuştu.

Örgütte “bilirkişi” unvanının 2018 öncesinde “eğitim danışmanı (ED)” olarak görev yapan kişiler için kullanıldığını söyleyen B.Ç, “PAF”ın üniversite öğrencisini, “PAF mesulü”nün üniversite sorumlusunu, “yıldız”ın lise öğrencisini, “yıldız mesulü”nün lise sorumlusunu, “vifak”ın kendi evinde kalan kişileri (KEK), “EU”nun bölge talebe mesulünü (BTM), “EK”nin ev ablasını, “HİM”in ise hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde öğrenim gören ve KPSS ile kamuya atanmayı hedefleyen kişileri tanımladığını kaydetti.

B.Ç, hakkında aranma kaydı çıkmadan önce örgüt içinde resmi işlem yapılmaması, kişisel hat ve kayıtlı adres kullanılmaması yönünde talimat verildiğini, bu nedenle Yunanistan’a kayıtlı telefon hatları ve Viber uygulaması kullanmaya başladığını anlattı.

Örgütte Viber ve Signal uygulamaları kullanılan kişilerin telefonlarını ve sim kartlarını belirli aralıklarla değiştirilmesi konusunda uyarıldıklarını ancak bu talimatlara uymadığını savunan B.Ç. hakkında aranma kararı çıkmasına rağmen adres değiştirmediğini, ikamet ettiği evin de resmi kayıtlarda görünmediğini söyledi.

B.Ç, “Kadıköy’deki öğrenci evlerinde bulunan lise son sınıf öğrencileri üniversite sınavı sonrası kazandığı ile ilişkin bu ilde görevli üniversite mesullerine bilgileri bu X isimli şahıs gönderirdi. Bu şahıs hem erkeklerin hem de bayanların bilgilerine haizdi. Diğer illerden de üniversiteyi kazanan şahısların bilgileri eğer Kadıköy ilinde ikamet edecekse bana gelirdi. Ben de bana gelen bu bilgilerle evlere bu şahısları yerleştirirdim.” şeklinde konuştu

Bu yapının 2022 yılına kadar devam ettiğinin altını çizen B.Ç, her yıl bölgesinde üniversiteyi kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin kendisine iletildiğini, Viber üzerinden haftalık toplantılar yapıldığını ve 2018 itibarıyla sorumluluk alanı Kadıköy’de yaklaşık 17-18 örgüt evi bulunduğunu ileri sürdü.

B.Ç, 2019 itibarıyla Kadıköy’deki örgüt evlerinde yaklaşık 80 kadın öğrencinin kaldığını, erkek yapılanmasına ilişkin sınırlı bilgiye sahip olduğunu, Üsküdar ve Kartal’daki yapılanmanın Kadıköy’e benzer büyüklükte olduğunu, Gebze, Yalova ve Bilecik’te çok az sayıda ev bulunduğunu, İzmit ve Sakarya’daki öğrenci sayısının ise İstanbul’daki bazı bölgelerin yaklaşık yarısı kadar olduğunu iddia etti.

Örgütteki “izdivaç mesullüğü”nden bahseden B.Ç., evlilik süreçlerinin kadın ve erkek adaylara ait özgeçmişlerin (CV) değerlendirilmesi, karşılıklı onayın alınması ve fotoğrafların paylaşılmasının ardından organize edildiğini, sorumluluğundaki bazı kişilerin de bu yöntemle evlendirildiğini kaydetti.

Rakamlı kod sistemi

Örgüt içerisinde kullandıkları rakamlı kodlamalara açıklık getiren B.Ç, “Bu kodların başlangıcında yer alan ilk hanedeki rakam 1 ise bayanı, 2 ise erkekleri temsil ederdi. 2’nci hanedeki rakam ise il kodunu temsil ederdi. Örnek 1775. 1’nci hanede yer alan 1 rakamı bayanı temsil eder. 2’nci hanede yer alan 7 rakamı bulunduğu il yapılanmasını (7 rakamı Kadıköy ili), son 3’üncü ve 4’üncü hanede yer alan rakamlar ise sıra numarasını temsil eder.” ifadelerini kullandı.

B.Ç, 2019 yılı ve öncesinde Kadıköy yapılanmasında muhasebe sorumlusu olarak görev yapan E. kod adlı kişinin örgüt evlerine maddi destek sağladığını, bu paraların himmet adı altında toplanan bağışlardan karşılanmış olabileceğini, ödemelerin doğrudan bölge sorumlularına ulaştırıldığını ve söz konusu kişinin daha sonraki dönemde de aynı görevi sürdürdüğünü bildirdi.

E. kod adlı kişiye aktarılan paraların hem yurt içinden hem de yurt dışından geldiğini düşündüğünü ancak paranın hangi yöntemle ulaştırıldığına ilişkin bilgisi olmadığını öne süren B.Ç. “Kadıköy ilinin yurt dışı karşılığı, ilk zamanlar Ukrayna’da yaşayan örgüt mensubu şahıslar sorumluydu. Ukrayna ülkesinde savaş çıktığı için bu süreci Moldova ve Romanya ülkelerinde bulunan örgüt mensubu şahıslar takip etmeye başladı. Diğer illerde de maddi anlamda sorumlu olan ülkeler var ancak bu ülkelerin isimlerini bilmiyorum.” dedi.

B.Ç, 2020 yılında Kadıköy’de yaklaşık 28 örgüt evinde 93 öğrencinin kaldığını, pandemiyle birlikte faaliyetlerin büyük ölçüde durduğunu, öğrencilerin evlerine dönmesi üzerine kira gideri yüksek olan ve mezun öğrencilerin kaldığı evlerin kapatıldığını, bu süreç sonunda ev sayısının 12’ye kadar düştüğünü, birçok evin de boş kaldığını ifadesine ekledi.

Viber üzerinden yapılan toplantıların 2020 itibarıyla sona erdiğini, “Büyükşehir Öğrenci Mesulü” Ö. kod adlı kişinin yönlendirmesiyle Signal uygulamasını kullanmaya başladığını dile getiren B.Ç, haftalık toplantıların bu platform üzerinden diğer illerdeki örgüt mensuplarının katılımıyla sürdürüldüğünü ve örgüt içi iletişimin 2021 yılının eylül ayına kadar bu şekilde devam ettiğini anlattı.

Örgütte farklı kod adları kullandığını, yakalandığı tarihte “Kadıköy bilirkişisi” olarak görev yaptığını vurgulayan B.Ç, ifadesine şöyle devam etti:

“Evlerde rutin olarak tesbihat takipleri, namaz kılma durumları, Fetullah Gülen’in kasetlerini dinleme gibi faaliyetler olurdu. 2022 yılı itibariyle Kadıköy bölgesinde bulunan 12 evde kalan şahıslara Fetullah Gülen’e ait kasetler dinlenmesi yönünde telkinler yapıldı. 20 günlük süreçte Fetullah Gülen’e ait ses kayıtlarının olduğu kasetleri 20 tane dinleyene hediye çeki, en çok dinleyene de yurt dışı gezisi vadedildi. Bu yurt dışı gezileri Romanya veya Moldova üzerine yapılacak gezilerdi. Bu gezilere katılan olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü bu kampanya 2022 yılının Aralık ayının 25-26’sı gibi sonlanacaktı.”

Güncel yapılanmanın şeması çıkarıldı

Öte yandan, B.Ç’nin ifade tutanağına eklenen şemalarda, FETÖ’nün “Büyükşehir yapılanması”na bağlı Anadolu Yakası ile çevre illerde oluşturduğu organizasyon yapısı yer aldı.

Şemalara göre, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Sakarya, İzmit, Gebze, Yalova ve Bilecik aynı yapılanma içinde bulunuyor.

Kadıköy yapılanmasının hiyerarşik yapısının da gösterildiği şemada, il sorumlularının altında üniversite, lise, vifak, sosyal medya ve HİM sorumluları ile bölge talebe mesulleri (BTM) yer alırken, her BTM’ye bağlı dört ev ablasının görev yaptığı görülüyor.

Örgütün güncel yapılanmasına ilişkin finansman şemasında, Kadıköy yapılanmasına yönelik para transferlerinin ilk aşamada Ukrayna üzerinden sağlandığı, savaşın ardından bu sürecin Moldova ve Romanya’daki örgüt mensuplarınca yürütüldüğü belirtiliyor.

Örgütün sözde “Büyükşehir yapılanması”na ilişkin şemada, “Büyükşehir İl Hadimi”nin altında “Büyükşehir Talebe Mesulü” ile 8 ilin bay ve bayan esnaflarından sorumlu “il hadimleri” yer alıyor.

Şemada, talebe yapılanmasında “bilirkişi” “eğitim danışmanı (ED)”, üniversite, lise, izdivaç, vifak, sosyal medya ve HİM mesullükleri ile BTM birimleri yer alırken, BTM’lerin her birinin 4 öğrenci evi sorumlusu olarak görev yapan “ev ablalarından” sorumlu olduğu kaydediliyor.

“Tutuklu-ihraç askerlerin eşleri dosyaları takip etmek amacıyla benimle irtibata geçtiler”

Etkin pişmanlık kapsamında 2025 yılında ifade veren kadın şüpheli F.A. da örgütle ilk irtibatının lise yıllarında dershaneye gitmesiyle başladığını anlattı.

Örgüte ait yurtta veya evde kalmadığını, 2007 yılında üniversite 3’üncü sınıfta eşi A.A ile tanıştığını ve bir sene sonra da evlendiklerini anlatan F.A, evliliklerinde örgütün herhangi bir dahlinin olmadığını savundu.

F.A. ifadesinde, 2016 yılına kadar örgütle herhangi bir temasının olmadığını iddia ederek, bu süreçte eşinin de bir teması olup olmadığını konusunda bilgisinin bulunmadığını, eşinin de bu konuda kendisine bir şey anlatmadığını kaydetti.

Eşinin 2015’te kurmaylık sınavlarına girdiği dönemde sık sık şehir dışına farklı illere gidip geldiğini ifade eden F.A, 2016 yılındaki darbe sürecinde eşinin Sarıyer’de Harp Akademileri Komutanlığı’nda görev yaptığını ve sonrasında gözaltına alınarak tututuklanmasının ardından ihraç edildiğini söyledi.

F.A. ifadesinde, şunları kaydetti:

“2016 yılında eşim tutuklanınca bu yapıya bağlı tutuklu-ihraç askerlerin eşleri dosyaları takip etmek amacıyla benimle irtibata geçtiler. Eşimle birlikte 15 Temmuz gecesi Kağıthane ilçesinde bulunan İBB Lojistik Deposuna giden askerlerin eşlerinden H.A. ve Ş.Y. benimle görüşme sağladı. Eşimin devresi olan Z.E. de benimle irtibata geçerek K. isimli eşiyle ve çocuklarıyla görüşmemizi talep etti. Ben de bu süreçte boşlukta olduğumdan ve eşimi de kurtarma içgüdüsüyle hareket ederek bu şahıslarla çok sık olmamakla birlikte görüşmeye başladık.”

Eşiyle birlikte tutuklanan şüphelilerin aileleriyle görüşmeye başladıklarını söyleyen F.A, 2024 yılında Z.E.’nin “Signal” uygulamasının güvenli olduğu yönünde tavsiyesi doğrultusunda telefonuna yüklediğini ancak çok fazla kullanmadığını, sonrasında sildiğini belirtti.

F.A. ifadesinde, Z.E’nin maddi olarak yardımda bulunma teklifini kabul etmediğini öne sürerek, “Z.E’nin dağıttığı paraların yurt dışında bulunan FETÖ/PDY’yle iltisaklı kişiler tarafından gönderildiğini biliyorum. Z.E. ve A.B’nin FETÖ/PDY kapsamında hakkında adli-idari işlem yapılan ihraç-tutuklu şahısların ailelerine para dağıttığını biliyorum.” beyanında bulundu.

Banka hesaplarında para trafiğinin sorulması üzerine F.A. örgüte yönelik bir para trafiğinin olmadığını öne sürerek, “2025 yılı mart ayı içerisinde umreye gidecek olan A.K. isimli yaşlı teyzeye 8 bin 500 TL verdim. Bu parayı bana Z.E. verdi. A.K.’nin oğlunun 15 Temmuz sürecinde vefat ettiğini Z.E.’den öğrendim. Bu amaçla bana parayı vererek A.K’ye ulaştırmamı söyledi.” ifadelerini kullandı.