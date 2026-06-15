Fidan, Holguin’i kabul etti: Guterres'in çabalarını destekliyoruz

KIBRIS 20

Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 20:49 | Güncellendi: 15.06.2026 21:41 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

AA’nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Fidan'ın Holguin ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirilerek, Kişisel Temsilci'nin geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı.

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AA’nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Fidan'ın Holguin ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirilerek, Kişisel Temsilci'nin geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. -Fidan: “Guterres'in çabalarını destekliyoruz…” Fidan görüşmede, Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek, Anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün "Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine" inandığını vurguladı. Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti.