FIFA 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralaması

SPOR 7

Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 21:04 | Güncellendi: 10.07.2026 19:18 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası sürerken turnuvanın gol kralına verilecek ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ için yarış devam ediyor.

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası sürerken turnuvanın gol kralına verilecek ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ için yarış devam ediyor. İşte ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ yarışında son durum… Kylian Mbappe – Fransa 6 Maç – 8 Gol Lionel Messi – Arjantin 5 Maç – 8 Gol Erling Haaland – Norveç 4 Maç – 7 Gol Harry Kane – İngiltere 5 Maç – 6 Gol Ousmane Dembele – Fransa 6 Maç – 5 Gol Julian Quinones – Meksika 5 Maç – 4 Gol Jude Bellingham – İngiltere 5 Maç – 4 Gol Mikel Oyarzabal – İspanya 5 Maç – 4 Gol Ismaila Sarr – Senegal 4 Maç – 4 Gol Vinicius Junior – Brezilya 5 Maç – 4 Gol Cristiano Ronaldo – Portekiz 5 Maç – 3 Gol Matheus Cunha – Brezilya 5 Maç – 3 Gol Jonathan David – Kanada 5 Maç – 3 Gol