FIFA 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralaması

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası sürerken turnuvanın gol kralına verilecek ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ için yarış devam ediyor.
İşte ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ yarışında son durum…
Kylian Mbappe – Fransa
6 Maç – 8 Gol
Lionel Messi – Arjantin
5 Maç – 8 Gol
Erling Haaland – Norveç
4 Maç – 7 Gol
Harry Kane – İngiltere
5 Maç – 6 Gol
Ousmane Dembele – Fransa
6 Maç – 5 Gol
Julian Quinones – Meksika
5 Maç – 4 Gol
Jude Bellingham – İngiltere
5 Maç – 4 Gol
Mikel Oyarzabal – İspanya
5 Maç – 4 Gol
Ismaila Sarr – Senegal
4 Maç – 4 Gol
Vinicius Junior – Brezilya
5 Maç – 4 Gol
Cristiano Ronaldo – Portekiz
5 Maç – 3 Gol
Matheus Cunha – Brezilya
5 Maç – 3 Gol
Jonathan David – Kanada
5 Maç – 3 Gol