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FIFA 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralaması

SPOR 7
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 21:04 | Güncellendi: 10.07.2026 19:18 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
ABD, Kanada ve Meksika&#8217;nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası sürerken turnuvanın gol kralına verilecek &#8216;Altın Ayakkabı Ödülü&#8217; için yarış devam ediyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralaması

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası sürerken turnuvanın gol kralına verilecek ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ için yarış devam ediyor.

İşte ‘Altın Ayakkabı Ödülü’ yarışında son durum…

 

Kylian Mbappe – Fransa

6 Maç – 8 Gol

Lionel Messi – Arjantin

5 Maç – 8 Gol

Erling Haaland – Norveç

4 Maç – 7 Gol

Harry Kane – İngiltere

5 Maç – 6 Gol

Ousmane Dembele – Fransa

6 Maç – 5 Gol

Julian Quinones – Meksika

5 Maç – 4 Gol

Jude Bellingham – İngiltere

5 Maç – 4 Gol

Mikel Oyarzabal – İspanya

5 Maç – 4 Gol

Ismaila Sarr – Senegal

4 Maç – 4 Gol

Vinicius Junior – Brezilya

5 Maç – 4 Gol

Cristiano Ronaldo – Portekiz

5 Maç – 3 Gol

Matheus Cunha – Brezilya

5 Maç – 3 Gol

Jonathan David – Kanada

5 Maç – 3 Gol

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi