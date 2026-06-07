Fileleftheros: Ankara, Rum yönetimine baskı için diplomatik girişimlerini artırıyor

Gazete, “Avrupa kartının” farklı aktörlerle birlikte Kıbrıs sorununa ilişkin yeni girişimlerin çalışma masasında bulunduğunu belirtirken, içerik ve değerlendirme yöntemleri açısından tarafların farklı referans noktalarına sahip olduğunu yazdı. Haberde, Türkiye’nin perde gerisinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerle köprüler kurduğu ve sürece NATO’nun da dahil olacağı iddia edildi.

Ankara’nın, Avrupa Birliği Komisyonu dönem başkanlığının bu ay sona ermesinin ardından siyasi avantajını kaybedeceğini düşündüğü Güney Kıbrıs üzerinde baskı kurmaya çalışacağını savunan gazete, Hakan Fidan’ın Türkiye’nin büyük bir ülke olduğu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu ve Rum yönetiminin Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri engelleyemeyeceği yönündeki açıklamalarına da yer verdi.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin Rum yönetiminin AB-NATO ilişkilerine engel olduğu tezini öne sürerek planlamalarına NATO boyutunu da eklemeyi hedeflediği ileri sürüldü. Gazete, Rum yönetiminin Ankara’nın perde gerisindeki diplomatik faaliyetlerinden ve olası baskı girişimlerinden rahatsızlık duyduğunu iddia etti.