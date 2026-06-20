Filenin Sultanları’ndan müthiş geri dönüş

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Uluslar Ligi’nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya’yı 3-2 mağlup etti.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Almanya, ilk seti 25-18 kazandı.
Çekişmeli geçen ikinci sette de 26-24 üstünlük sağlayan konuk ekip, karşılaşmada 2-0 öne geçti.
MİLLİ TAKIM MAÇA DÖNDÜ
İlk iki setin ardından toparlanan Filenin Sultanları, üçüncü sette oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumdaki etkinliğini artıran Milli Takım, seti 25-19 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.
Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, rakibine 25-22 üstünlük kurdu ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.
KARAR SETİNDE KAZANDILAR
Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde son bölümü daha iyi oynayan Filenin Sultanları, seti 15-13, karşılaşmayı ise 3-2 kazandı.
Böylece ilk iki seti kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başaran Milli Takım, VNL’nin Ankara etabındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Filenin Sultanları, Ankara etabına Belçika ve Fransa karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetlerle başlamıştı.
Türkiye, etaptaki dördüncü ve son maçında 21 Haziran Pazar günü saat 19.30’da Çin ile karşılaşacak.