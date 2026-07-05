FODER Genel Kurulu yapıldı… Başkan Tevfik Ulual

KIBRIS 16

Yayınlama: 05 Temmuz 2026 Pazar 17:43 | Güncellendi: 05.07.2026 18:18 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

FODER’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un ardından yapılan ilk toplantıda belirlenen yönetim, denetleme ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

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FODER’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un ardından yapılan ilk toplantıda belirlenen yönetim, denetleme ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu: Başkan: Tevfik Ulual, Başkan Yardımcısı: Emel Sefer, Sayman: Gülnur Tokay, Sekreter: Fergün Ulual, Faal Üye: Kaan Tüccar. Yedek Üyeler: Mustafa Erkan ve Besime Tanul Denetleme Kurulu: Ramadan Gümüşok, Asım Eğitmen, Durmuş Bıyıklı, Yedek Üye: Sunalp Çelebi Disiplin Kurulu: Halil Olgu, Giray Karahasan, Salih Cengaver Cem. Yedek Üye: Neray Oykan