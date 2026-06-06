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Formula 1 Monaco Grand Prix’sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli’nin

KIBRIS 18
Yayınlama: 06 Haziran 2026 Cumartesi 23:09 | Güncellendi: 07.06.2026 12:49 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Formula 1 Dünya Şampiyonası&#8217;nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix&#8217;sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.
Formula 1 Monaco Grand Prix’sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli’nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix’sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Monaco’nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti’nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix’sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes’in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051’lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami’nin ardından Monaco’da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli’nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.

Monaco Grand Prix’sine yarın TSİ 16.00’da start verilecek.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi