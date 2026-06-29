Fransa’da bin kişi sıcak hava dalgasında hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, rekor kıran aşırı sıcak dalgasının en yoğun hissettiği geçen hafta, özellikle Paris bölgesinde ölüm sayılarında ciddi bir artış yaşandığını açıkladı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, rekor kıran aşırı sıcak dalgasının en yoğun hissettiği geçen hafta, özellikle Paris bölgesinde ölüm sayılarında ciddi bir artış yaşandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirterek vatandaşların korunması için daha fazla adım atılması çağrısında bulundu.

Hafta sonu birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken, Almanya’da orman yangınları patlak verdi ve Berlin polisi kalabalığı serinletmek için tazyikli su kullandı.

Sıcak dalgası kıtanın doğusuna doğru ilerlerken, Almanya Polonya sınırındaki Neissemünde’de üst üste üçüncü günde de rekor kırarak 41,7 dereceyi gördü.

Çekya ise 41,1 derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution grubu, Avrupa’daki bu rekor sıcaklık ve neme iklim değişikliğinin neden olduğunu açıkladı.

Fransa’da ölümler hızla arttı

Fransa’da sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü 1200’den fazla ölüm kaydedilirken, takip eden iki günde günlük ölüm sayısı 1400’ün üzerine çıktı.

Sıcak dalgası öncesinde nisan ve mayıs aylarında günlük ortalama ölüm sayısı 900 ila 1000 civarında seyrediyordu.

Halk Sağlığı Kurumu, sadece bu üç günlük süreçte en az 1000 ek ölümün gerçekleştiğini ve evlerdeki ölümlere dair veriler toplandıkça bu sayının artacağını bildirdi. Can kayıplarının yüzde 85’ini 65 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

DSÖ’den “sessiz katil” uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Avrupa’nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını ifade etti. Şu anda 150 milyon insanın aşırı sıcak altında yaşadığını, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, okulların kapandığını ve elektrik şebekelerinin zorlandığını belirten Ghebreyesus, “Sıcaklık stresi genellikle ‘sessiz katil’ olarak adlandırılıyor; Avrupa’daki evler, iş yerleri ve okullar bu sıcaklıklara göre inşa edilmedi” uyarısında bulundu. Kıta genelinde 21 Haziran’dan bu yana yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1300’den fazla ek ölüm kaydedildi.

Ormanlarda yangın

Aşırı sıcakların ardından Avrupa genelinde şiddetli fırtınalar ve yıldırım düşmeleri de görüldü. İsveç’te bir eğlence parkına yıldırım düşmesi sonucu üç yetişkin hastaneye kaldırıldı. Cumartesi günü sıcaklık rekoru kıran Danimarka’da ise pazar sabahına kadar 1156 yıldırım düşmesi kaydedildi.

Almanya’nın doğusundaki Gohrischheide ve güneybatısındaki Traisen bölgelerinde orman yangınları çıktı.

Yangın çıkan alanların İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmatlarla dolu olması, itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Traisen’de patlamalar yaşanması üzerine söndürme çalışmalarına ara verilirken, alevlerin yayılması nedeniyle yaklaşık 650 kişi tahliye edildi.

Berlin’de tazyikli suyla serinletme

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, halkı ve turistleri serinletmek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplumsal olaylarda kullanılan iki büyük tazyikli su aracını konuşlandırarak kalabalığa su püskürttü.

Berlin’de cumartesi günü sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle ambulans ihbarlarında 500 artış yaşandı.

Aşırı sıcaklar altyapıya da zarar verdi. Otoyollardaki beton yüzeylerde kırılmalar meydana gelirken, ulusal demiryolu işletmesi Deutsche Bahn vatandaşa zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Hamburg-Prag seferini yapan bir trenin fırtına nedeniyle elektriksiz kalması sonucu klimasız vagonda mahsur kalan 600’den fazla yolcu tahliye edildi, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Leipzig şehrinde ise sıcaklık nedeniyle rayların ve makasların zarar görmesi sonucu tramvay seferleri durduruldu.