Fransa’da bir müze daha soyuldu!

Fransa’nın Saverne kentindeki Lalique Müzesi’nde şok bir hırsızlık yaşandı.

Fransa’nın Saverne kentindeki Lalique Müzesi’nde şok bir hırsızlık yaşandı.

Yerel saatle sabah 05.25’te harekete geçen hırsızlar, acil çıkış ve yangın kapılarını kırarak doğrudan mücevher sergi bölümüne yöneldi. Balyoz ve çekiçlerle altı vitrini parçalayan ekip, 27 değerli parçayı alarak kısa sürede kayıplara karıştı.

Olayın en dikkat çeken yanı, hırsızların müzeyi rastgele gezmemesi ve tam da en değerli parçaların olduğu bölgeye odaklanması. Bu durum, soygunun profesyonelce planlandığı ve müze içi düzene dair önceden bilgi sahibi olunduğu şüphesini güçlendiriyor.

Alarm sistemi devreye girmesine rağmen güvenlik şirketinin zamanında müdahale etmemesi ve polise ihbarın saatler sonra temizlik görevlisi tarafından yapılması büyük tepki çekti.

Müze yetkilileri ve bölge yöneticileri olayı “kültürel mirasa kabul edilemez bir saldırı” olarak değerlendirirken, Fransa’da son dönemde artan müze soygunları güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.