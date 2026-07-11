Fransa'da fırtına nedeniyle yaklaşık 20 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, 47 vilayette fırtına riski nedeniyle "sarı alarm" verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, 47 vilayette fırtına riski nedeniyle "sarı alarm" verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, fırtına nedeniyle gece ülkedeki 38 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, Dordogne, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde yaklaşık 20 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Bu kesintilerin çoğu fırtınada elektrik tellerinin üzerine düşen ağaç ve dallarının yol açtığı hasarlardan kaynaklandı.

Enedis, söz konusu hanelere bu hafta sonu yeniden elektrik verileceğini bildirdi.

Dordogne ve Gironde vilayetlerinde elektrik tellerinin kopması ve yıldırım düşmesi sonucu 20'den fazla yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.