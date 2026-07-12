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Fransa'da tutuklanan Zilevice, Güney Kıbrıs’a iadesi yönündeki kararını temyize götürdü

G.KIBRIS 1
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 14:07 | Güncellendi: 12.07.2026 11:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri üzerine Fransa’da tutuklanan Litvanyalı Rasa Zilevice Güney Kıbrıs’a iade edilme yönündeki kararı temyize götürdü.
Fransa'da tutuklanan Zilevice, Güney Kıbrıs’a iadesi yönündeki kararını temyize götürdü

Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri üzerine Fransa’da tutuklanan Litvanyalı Rasa Zilevice Güney Kıbrıs’a iade edilme yönündeki kararı temyize götürdü.

Alithia ve diğer gazeteler Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan “kaynakların” 53 yaşındaki Litvanyalı kadının temyiz başvurusunun Fransa makamları tarafından görülmesi gerektiğini, sürecin devam ettiğini ve iki hafta ile bir ay arasında bir zaman alabileceğini söylediklerini aktardı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs