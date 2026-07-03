Fransa Milli Takımı’ndaki Afrikalı oyuncu sayısı dikkat çekiyor

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın büyük bölümü Afrikalı isimlerden oluşurken, kadroda sadece 3 Fransız futbolcu bulunuyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın büyük bölümü Afrikalı isimlerden oluşurken, kadroda sadece 3 Fransız futbolcu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı, geçmişten günümüze kadar bünyesinde barındırdığı göçmen asıllı futbolculardan kurulu kadro iskeletiyle dikkat çekiyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Fransa, bu iskeleti korumaya devam ediyor.

Milli takım turnuvalarının her daim favorisi olan Fransa, kadrosunda Fransız asıllı oyunculardan ziyade göçmenlere daha fazla fırsat tanıyarak futbolseverlerin gündemine oturmuş durumda.

KADRODA YER ALAN GÖÇMENLERİN ÇOĞU AFRİKA KÖKENLİ

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden futbolcuların çoğunun kökeni Afrika.

Hem Real Madrid’de hem de milli takımdan arkadaş olan Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni, Kamerun asıllı.

Liverpoollu Ibrahime Konate, Fenerbahçe forması giyen Ngolo Kante ve PSG ile 2’nci kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak 2026 Ballon d’Or ödülü için adaylığını kuvvetlendiren Ousmane Dembele’nin kökleri ise Mali’ye dayanıyor.

Brice Samba ve Crystal Palace’da bu sezon UEFA Konferans Ligi’ni kazanarak Fransa Milli Takımı’na seçilen Jean-Philippe Mateta ikilisi de Kongo kökenli.

Maghnes Akliouche ve Rayan Cherki de Fransa’nın yeni yetenek setlerini oluşturan Cezayir asıllı futbolcular.

Bradley Barcola Togo, Michael Olise Nijerya, Jules Kounde Benin, Dayot Upamecano da aslen Bissau-Gineli. Manu Kone ve PSG’nin üst üste 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan kadrosunda kilit isimlerden birisi olan Desire Doue’nin de kökenleri Fildişi Sahilleri’ne dayanıyor.

Fransa’da Afrika harici başka bölgelerden de futbolcular var.

Theo ve Lucas Hernandez kardeşler İspanya, Malo Gusto ve Warren Zaire-Emery Martinik, Maxence Lacroix ve Fransa Milli Takımı efsanesi Lilian Thuram’ın oğlu Marcus Thuram Guadelopue, Mike Maignan Fransız Guyanası, William Saliba ise Lübnan kökenli futbolcular olarak kadroda yer alıyor.

DESIRE DOUE’NİN KARDEŞİ GUELA DOUE, FİLDİŞİ SAHİLİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Rennes çıkışlı Doue kardeşler, milli takım seçimlerinde birbirinden ayrı kararlar verdi.

PSG’nin genç yeteneği Desire Doue, milli takım tercihini Fransa’dan yana kullandı.

Ağabeyi Guela Doue ise bu tercihini köklerinden geldiği Fildişi Sahili için yaptı. Guela Doue, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili için mücadele etti.

FRANSIZ KÖKENLİ SADECE 3 FUTBOLCU VAR

Fransa’nın kadrosunun çoğunun göçmen olması, kadroda Fransız kökenlilerin azalmasına sebep oluyor.

Bununla birlikte FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nda sadece 3 Fransız futbolcu bulunuyor.

Bu oyuncular, Milan forması giyen Adrien Rabiot, RC Lens kalecisi Robin Risser ve Aston Villa’da UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Lucas Digne kadroda Fransız kalan isimler.