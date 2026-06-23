Fuar Kavşağı’nda korkutan kaza: 19 yaşındaki sürücü Cengiz Alev ağır yaralandı!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü Cengiz Alev ağır yaralandı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü Cengiz Alev ağır yaralandı.

Gönyeli Çemberi’nden Fuar Kavşağı istikametine seyreden sürücünün, viraja geldiği sırada önündeki araçları geçmek amacıyla şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kontrolden çıkan araç önce orta refüje, ardından demir bariyerlere ve yaya üst geçidinin ayaklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücünün Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis açıklaması şöyle:

23.06.2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cengiz ALEV (E-19) yönetimindeki GK 408 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden Fuar Kavşağı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada viraja geldiğinde, önünde seyreden araçları geçmek için sağ şeride geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çarpmış ve daha sonra yol kenarında bulunan demir bariyerler ile yaya üst geçidinin ayaklarına da çarpmıştır. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, İtfaiye Ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşehade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.