Fuar Kavşağı’nda korkutan kaza!

Lefkoşa’da Fuar Kavşağı olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yaya üst geçidinin taşıyıcı direğine çarptı.

Lefkoşa’da Fuar Kavşağı olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yaya üst geçidinin taşıyıcı direğine çarptı.

Şiddetli çarpmanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Fotoğraf: Ajans Cyprus/Canlı yayın