Galatasaray Taraftar Derneği’nden Amcaoğlu’na ziyaret

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği heyeti, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği heyeti, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, 3 Temmuz’da düzenlenecek olan şampiyonluk balosunun davetiyeleri Başkan Amcaoğlu’na takdim edildi.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Talat Karapelit, organizasyonun bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı ve görkemli etkinliklerden biri olacağını ifade etti. Heyette yer alan yönetim kurulu üyesi Mehmet Teoman Sadıkoğlu , Taha Can Gürlek ve Dernek sekreteri Özge Kaya da ziyaret sırasında hazır bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, derneğin faaliyetleri ve yaklaşan organizasyon hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.