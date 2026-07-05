Galatasaraylılardan KKTC’de görkemli şampiyonluk balosu

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği tarafından 4 yıl üst üste düzenlenerek geleneksel hale gelen 26. Şampiyonluk Balosu, dün akşam The Arkın Colony Hotel’de yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği tarafından 4 yıl üst üste düzenlenerek geleneksel hale gelen 26. Şampiyonluk Balosu, dün akşam The Arkın Colony Hotel’de yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarların bir araya geldiği gece, renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında düzenlenen ateş gösterisi davetlilerden büyük ilgi görürken, DJ Suat Ateşdağlı’nın performansı da geceye ayrı bir enerji kattı.

Baloda konuşan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, sarı-kırmızılı camianın hedefinin yeni sezonda da şampiyonluk olduğunu belirterek, “Hedefimiz 27. şampiyonluk. Onu da yine burada, aynı coşkuyla kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri de derneğin internet sitesi kktcgalatasaray.org’un tanıtımı oldu. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek ve site tasarımcısı Mustafa Kadir Bozdoğan tarafından tanıtılan internet sitesiyle birlikte, dernek üyeliklerinin artık dijital ortamda kredi ve banka kartı ile yapılabileceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların şarkılar, gösteriler ve eğlenceli anlarla şampiyonluğu kutladığı gece, KKTC’de Galatasaray coşkusunun güçlü bir buluşmasına sahne oldu.