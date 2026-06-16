Gardiyanoğlu: Emeğin çöp olmasına müsaadem yoktur

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yaşlılar ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmet yatırımlarını anlattı.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yaşlılar ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmet yatırımlarını anlattı.

Kalkanlı Yaşam Evi, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu alanlarda önemli iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Genel Kurul’da, “ ‘Yaşlılarımıza ve Özel Gereksinimli Bireylere Hiçbir şey Yapılmamış’ Diyenlere Anlatalım ve Öğrensinler” konulu güncel konuşma yaptı.

Geçen hafta salı günü kürsüde yaşlılar, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ile ilgili hükümetin tek başarısının, “iki badana, bir boya” olduğunun söylendiğine işaret eden Gardiyanoğlu, buna cevap vermek istediğini söyledi.

Çalışma Bakanı olarak göreve geldiğinde Kalkanlı Yaşam Evi’nin SOS verdiğine dair yazı aldığını anlatan Gardiyanoğlu, kendisi göreve gelmeden üç ay önce Kalkanlı Yaşam Evi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı. Kalkanlı Yaşam Evi’nin o dönemki haline ait fotoğrafları kürsüden gösteren Gardiyanoğlu, “Nem, rutubet içinde bir bina” dedi.

Binada tam teşekküllü bir tadilat başlattıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “Şu anda yemyeşil bir bahçe, klimaları yenilenmiş, pırıl pırıl bir tesis var. Bu devletin, bu sosyal hizmetlerin neler başardığının göstergesidir. Özel sektörden daha iyi hizmet veren bir huzurevine sahibiz.” diye konuştu. Gardiyanoğlu, “Kişileri sevmeyebilirsiniz ama bu kadar insanın emeğinin çöp olmasına benim müsaadem yoktur.” dedi.

Demirhan Engelsiz Yaşam Evi, Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılanlara da dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Bu tesisler hepimizindir. Bu denli eleştirmek vicdana sığmaz.” diyerek, Meclis kürsüsünden “muhalefet olunacak” diye böyle konuşmalar yapılmamasını istedi.