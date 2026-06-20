GAÜ, üniversite sporlarında ilk üçte yer aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen sezon sonu gala gecesinde, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle genel sıralamada ilk üç üniversite arasında yer aldı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen sezon sonu gala gecesinde, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle genel sıralamada ilk üç üniversite arasında yer aldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Premium Hall’da gerçekleştirilen galada, sezon boyunca düzenlenen üniversiteler arası spor organizasyonlarında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

GAÜ, 17 branşta düzenlenen müsabakalarda mücadele ettiği dokuz branşın sekizinde derece elde ederek sezonu genel sıralamada ilk üç üniversite arasında tamamladı.

GAÜ, erkek ve kadın teniste şampiyon olurken, kadın-erkek badminton, erkek atletizm ve kadın hentbolda ikinci; erkek basketbol, kadın futsal ve erkek futbolda ise üçüncü oldu.