Gazeteci Ömer Kadiroğlu, Dağyolu Muhtarlığı’na bağımsız adaylığını açıkladı

Gazeteci Ömer Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dağyolu (Fota) köyü muhtarlığına bağımsız adaylığını açıkladı.

Gazeteci Ömer Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dağyolu (Fota) köyü muhtarlığına bağımsız adaylığını açıkladı.

Aday olma gerekçesini köyüne duyduğu sevgi ve hizmet etme isteğiyle açıklayan Kadiroğlu, gazetecilik mesleği sayesinde birçok köyü ziyaret ettiğini ve başarılı yerel çalışmalar gözlemlediğini belirtti.

Köylerin gelişiminde belediyelerin yanı sıra muhtarların, iş insanlarının ve yardımseverlerin katkılarının önemli rol oynadığını ifade eden Kadiroğlu, Dağyolu’nun da benzer şekilde daha ileri bir noktaya taşınabileceğine inandığını söyledi.

Dağyolu’nda yapılacak birçok iş bulunduğunu kaydeden Kadiroğlu, destek verilmesi halinde köyün gelişimi için çalışacağını belirterek, “Daha güzel bir Fota için” ifadeleriyle vatandaşlardan destek istedi.