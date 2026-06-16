Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği ve Basın-Sen’den Bilbay Eminoğlu için taziye mesajı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Dış Basın Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Dış Basın Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk basını önemli bir değerini kaybetmiştir. Gıynık Gazetesi’nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, meslektaşımız Bilbay Eminoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

Medya alanında uzun yıllar emek veren Bilbay Eminoğlu’nun, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Kıbrıs Türk basınında iz bıraktığını belirten Birlik, Eminoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Gıynık Gazetesi çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diledi.

Dış Basın Birliği

Dış Basın Birliği de taziye mesajında “Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden, meslek yaşamı boyunca basınımıza önemli katkılar sunan Bilbay Eminoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan Bilbay Eminoğlu, mesleğine olan bağlılığı, çalışkanlığı ve gazeteciliğe verdiği emeklerle Kıbrıs Türk basınında iz bırakmıştır. Sıcak kalbi, samimiyeti ve eksik olmayan gülümseyişiyle meslektaşlarının ve dostlarının gönlünde daima özel bir yere sahip olacaktır” ifadelerini kulandı.

Basın-Sen

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ise “Basın sektörüne uzun yılar emek veren, Gıynık Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” mesajını paylaştı.