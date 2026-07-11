Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Gazetesi’nin 37’nci yaşını kutladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 37 yıldır yayın hayatını sürdüren Kıbrıs Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 37 yıldır yayın hayatını sürdüren Kıbrıs Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Birlik tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs Gazetesi’nin Kıbrıs Türk medyasının önemli haber kaynaklarından biri olarak kamuoyunun bilgi alma hakkına hizmet ettiği belirtildi.

Haberciliğin hızla değişen teknolojik ve ekonomik koşullar altında yürütüldüğüne işaret edilen mesajda, düzenli ve sürdürülebilir yayıncılığı devam ettirmenin önemli bir sorumluluk ve emek gerektirdiği vurgulandı.

Kıbrıs Gazetesi’nin geride bıraktığı 37 yıl boyunca ülke gündemini yakından takip ederek gelişmeleri okuyucu ve izleyicileriyle buluşturan yayın kuruluşlarından biri olduğu kaydedildi.

Basın kuruluşlarının yalnızca haber aktaran kurumlar olmadığı belirtilen açıklamada, bu kuruluşların toplumsal hafızanın oluşmasına katkı sağladığı, kamusal tartışmalara zemin hazırladığı ve demokratik yaşamın önemli unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

Mesajda, Kıbrıs Gazetesi’nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm gazeteciler, editörler, teknik çalışanlar ve yöneticiler kutlanarak, yayın hayatlarında başarılarının devamı dilendi.