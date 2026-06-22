Gazimağusa’da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 17:10 | Güncellendi: 22.06.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis açıklamasına göre, 21 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, H.Ö. (73) yönetimindeki araç ile İsimsiz Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sincan Sokak’a geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı. Bu sırada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden M.U.K. (29) yönetimi…

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Polis açıklamasına göre, 21 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, H.Ö. (73) yönetimindeki araç ile İsimsiz Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sincan Sokak’a geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı. Bu sırada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden M.U.K. (29) yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.U.K., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenede sol pelvis kemiğinde kırık tespit edilmesinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.