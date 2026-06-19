Gazimağusa’da peş peşe üç yangın

Gazimağusa ve çevresinde dün ve bu sabaha karşı meydana gelen üç ayrı yangın, maddi hasara yol açtı.

Gazimağusa ve çevresinde dün ve bu sabaha karşı meydana gelen üç ayrı yangın, maddi hasara yol açtı.

Polis açıklamasına göre, ilk yangın 18 Haziran saat 16.00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin yanında çıktı. Muhtemelen rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu iki ayrı noktada başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönümlük arazi içerisindeki 61 adet rulo balya ile su hortumu ve top halindeki damlama lastikleri yanarak zarar gördü.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir yapı marketin dış kısmında da yangın meydana geldi. Yangının bina içerisine sıçraması sonucu ahşap merdiven basamakları, 15 adet el arabası tekerleği, muhtelif sayıda ampul, işçi ayakkabıları, sprey boyalar, silikonlar, elektrik kablo kanalları ve kapı kasası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üçüncü yangın ise 19 Haziran saat 01.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun güneyinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Traktöre bağlı balya makinesiyle rulo balya bağlama çalışması yapıldığı sırada, makinenin rulmanlarının sıkışması sonucu çıkan yangında bir adet rulo balya ile söz konusu tarım ekipmanı yanarak zarar gördü.

Polis, üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.