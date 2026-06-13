Gazimağusa’da sarhoşluk, Girne’de izinsiz müzik yayını ve geç kapanmaya yasal işlem

Gazimağusa’da bir eğlence mekanının önünde alkollü şekilde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadın tutuklandı. Girne’de ise yapılan denetimlerde izinsiz müzik yayını yapan bir işletme ile kapanış saatine uymayan dört işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da bir eğlence mekanının önünde alkollü şekilde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadın tutuklandı. Girne’de ise yapılan denetimlerde izinsiz müzik yayını yapan bir işletme ile kapanış saatine uymayan dört işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİMAĞUSA’DA SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında N.D. (K-38), 171 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede yetkili makamdan alınmış geçerli müzik izni bulunmadığı halde ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca dört ayrı işletmenin de mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

Söz konusu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.