Gazimağusa Halkdansları Derneği Yalova Yolcusu

Aylar süren yoğun hazırlıkların ardından yola çıkacak ekip, Kıbrıs Türk halk danslarını, kültürünü ve geleneklerini Yalova’da en iyi şekilde sergilemek için sahne alacak. Büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren dansçılar, yarışmada başarılı bir performans ortaya koyarak hem Gazimağusa’yı hem de KKTC’yi gururla temsil etmeyi hedefliyor. Gazimağ…

Aylar süren yoğun hazırlıkların ardından yola çıkacak ekip, Kıbrıs Türk halk danslarını, kültürünü ve geleneklerini Yalova’da en iyi şekilde sergilemek için sahne alacak. Büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren dansçılar, yarışmada başarılı bir performans ortaya koyarak hem Gazimağusa’yı hem de KKTC’yi gururla temsil etmeyi hedefliyor.

Gazimağusa Halkdansları Derneği yetkilileri, yarışmaya disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, “Bu yolculuk yalnızca bir yarışma değil; kültürümüzü, folklorumuzu ve değerlerimizi uluslararası bir platformda tanıtma fırsatıdır. Amacımız, KKTC bayrağını en iyi şekilde temsil etmektir.” ifadelerini kullandı.

Yalova’da farklı ülkeler ve bölgelerden halk dansları ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Gazimağusa Halkdansları Derneği de performansıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.