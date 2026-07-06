Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü önünde seyreden araca çarptı. Kazada, yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü önünde seyreden araca çarptı. Kazada, yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Gürsel Demiralp (E-66), saat 16.00 sıralarında, yönetimindeki LR 500 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği esnada, Kalecik Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Haluk Özüşen (E-63) yönetimindeki AA 924 A plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma neticesinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, kaza yapan LR 500 plakalı araç sürücüsü Mehmet Gürsel Demiralp tutuklandı.