Gazimağusa ve Boğazköy'de İki Ani Ölüm

KIBRIS 5

Yayınlama: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 15:13 | Güncellendi: 01.07.2026 12:44 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisin verdiği bilgiye göre, Gazimağusa'da sakin 52 yaşındaki Sedat Sönmez, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Polisin verdiği bilgiye göre, Gazimağusa'da sakin 52 yaşındaki Sedat Sönmez, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Boğazköy'de yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Bedevi, ikametgahında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Her iki olayda da ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtilirken, polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.