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Gazimağusa ve Ercan Havalimanı’nda “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”

KIBRIS 19
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 18:11 | Güncellendi: 07.06.2026 21:08 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Ercan Havalimanı’nda ve Gazimağusa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan üç kişi tutuklandı.
Gazimağusa ve Ercan Havalimanı’nda “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”

Kaynak: Gündem Kıbrıs