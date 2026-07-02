Gazimağusa ve İskele'de Üç Ani Ölüm Olayı: Soruşturmalar Sürüyor

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da sakin 68 yaşındaki Feyzi Düşer, 2 Temmuz saat 05.00 sıralarında ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay yerine gelen görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da sakin 68 yaşındaki Feyzi Düşer, 2 Temmuz saat 05.00 sıralarında ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay yerine gelen görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, 30 Haziran'da Gazimağusa'daki evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 52 yaşındaki Sedat Sönmez'in otopsisi tamamlandı. Otopside ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alınırken, kesin sonucun ileri tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi.

İskele-Boğaz'da 30 Haziran tarihinde deniz kenarında ölü bulunan 96 yaşındaki Fikret Aktoros'un otopsisinde ise ölüm nedeninin kalp krizi ve suda boğulma olduğu tespit edildi.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.